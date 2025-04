Ilfattoquotidiano.it - Tommy Cash (quello di Espresso Macchiato) con Tony Effe in un video: “Un feat con damme ‘na mano a fa’ l’espresso?” – IL VIDEO

Ve lo ricordate? La sua, che sarà in gara all’Eurovision Song Contest di Basilea, aveva fatto arrabbiare alcuni ascoltatori italiani, Codacons compreso, per via di certi clichés come “spaghetti” e “mafioso” sparati a caso in un brano che è una specie di celebrazione del trash. Ebbene, perché stiamo parlando di? Perché la sua strada si è incrociata con quella di. Come lo sappiamo? Da unpubblicato sul profilo TikTok dell’autore dinel quale, sul finale, appare proprio il trapper italiano.Che accade nel filmato?ascolta ‘na’, il brano cheha portato a Sanremo e a un certo punto spunta proprio il rapper che lo guarda scrollando la testa mentre mangia della frutta. C’è chi parla di una collaborazione: “, titolo della canzone:‘naa fa’ l’por favore (remix)”, “(ft.