Tommaso Foti risponde alla Francia | Rispetto reciproco per Meloni a Washington

Meloni-Trump: come mai quando il presidente Macron si reca a Washington tutto sembra andare bene, mentre quando è la Meloni ad andare, invece no? Rispetto e reciprocità, cari amici francesi. Non ci sono nazioni di serie A e nazioni di serie B". Così Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le politiche di coesione. Quotidiano.net - Tommaso Foti risponde alla Francia: "Rispetto reciproco per Meloni a Washington" Leggi su Quotidiano.net "In merito alle dichiarazioni del ministro dell'Industria francese, Marc Ferracci, vorrei rivolgere una domanda agli amici francesi, così preoccupati per l'incontro-Trump: come mai quando il presidente Macron si reca atutto sembra andare bene, mentre quando è laad andare, invece no?e reciprocità, cari amici francesi. Non ci sono nazioni di serie A e nazioni di serie B". Così, ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le politiche di coesione.

Tommaso Foti risponde alla Francia: "Rispetto reciproco per Meloni a Washington". Critiche all'incontro tra Meloni e Trump negli Usa, Foti: "Perché Macron andava bene?". Dazi, ministri francesi contro la visita di Meloni a Trump: "A rischio l'unità Ue".

