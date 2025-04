Nerdpool.it - TOKYO SYMPATHY TOWER di Rie Qudan: recensione

Leggi su Nerdpool.it

Con, vincitore dell’edizione numero 170 del prestigioso Premio Akutagawa, Rieconsegna ai lettori un’opera interessante per forma, contenuto e per il modo in cui è stata realizzata: accanto alla penna dell’autrice, infatti, compare anche ChatGPT, Intelligenza Artificiale che ha contribuito a circa il 5% della stesura del romanzo. Una scelta non solo simbolica: nel romanzo si riflette sul rapporto tra uomo e IA, e inserire direttamente uno strumento di AI nel processo creativo diventa un gesto concettuale coerente con la narrazione. Il risultato? Un romanzo quasi distopico, sofisticato e inquietante, che si interroga sul senso dell’empatia, della redenzione e del linguaggio stesso.TramaIn un Giappone futuro ma non troppo, dove l’Intelligenza Artificiale ha assunto un ruolo determinante nel governo della società, l’architetta Sara Makina riceve l’incarico di progettare un’enorme torre nel parco di Shinjuku Gyoen, a