Toh accuse crollate su Sangiuliano | archiviato E ora

Infangato e innocente. Potrebbe essere il titolo del prossimo libro di Gennaro. Il tribunale dei ministri ha infattiil procedimento che vedeva l'ex ministro della Cultura accusato di peculato e rivelazione di segreti d'ufficio. Alla legittima soddisfazione del protagonista- «Sono stati per me mesi di grande tormento. Ho trovato sulla mia strada magistrati competenti e di grande professionalità»-, fa da contraltare l'amarezza per quanto accaduto. Al di la delle implicazioni personali, infatti è stata proprio l'apertura di quell'inchiesta a convincerea dare le dimissioni e la Meloni ad accettarle. Ora che quellesono cadute resta il fango. Quello che soprattutto la sinistra ha gettato a piene mani sull'uomo. Facciamo un passo indietro.