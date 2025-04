Todi Festival il manifesto dell' edizione 2025 è firmato da Ian Davenport

firmato dall'artista britannico Ian Davenport il manifesto dell'edizione 2025 del Todi Festival. La "cover" è stata svelata dando notizia che la città ospiterà, per iniziativa della Fondazione Beverly Pepper, dal 30 agosto al 7 settembre alla Sala delle Pietre, la personale "Hodlig Center" che. Perugiatoday.it - Todi Festival, il manifesto dell'edizione 2025 è firmato da Ian Davenport Leggi su Perugiatoday.it dall'artista britannico Ianildel. La "cover" è stata svelata dando notizia che la città ospiterà, per iniziativaa Fondazione Beverly Pepper, dal 30 agosto al 7 settembre alla Salae Pietre, la personale "Hodlig Center" che.

