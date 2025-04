Todi Auto in fiamme a Due Santi | intervento dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri – Video notizia

Todi, in località Due Santi, dove intorno alle ore 12 un’Autovettura ha preso fuoco mentre era in marcia. Fortunatamente non si registrano feriti.Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Todi che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i Carabinieri della stazione locale per gli accertamenti del caso.Disponibile anche la Video notizia dell’intervento. Laprimapagina.it - Todi. Auto in fiamme a Due Santi: intervento dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri – Video notizia Leggi su Laprimapagina.it Attimi di paura oggi a, in località Due, dove intorno alle ore 12 un’vettura ha presomentre era in marcia. Fortunatamente non si registrano feriti.Sul posto sono prontamente intervenuti ideldiche hanno domato lee messo in sicurezza l’area. Presenti anche idella stazione locale per gli accertamenti del caso.Disponibile anche ladell’

