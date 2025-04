Tlon | Se la realtà è più distopica della fantascienza

della serie tv, la realtà ha superato la fantasia Vanityfair.it - Tlon: Se la realtà è più distopica della fantascienza Leggi su Vanityfair.it La settima stagione di Black Mirror si allontanerà dalla distopia tecnologica per abbracciare temi più intimi e riflessivi. Perché, come dice il creatoreserie tv, laha superato la fantasia

Tlon: Se la realtà è più distopica della fantascienza. Da Dick a Benni: quando la distopia diventa cronaca grazie a Trump e Musk. Ipnocrazia. Trump, Musk e la nuova architettura della realtà. Ne parlano su altre fonti

Tlon: Se la realtà è più distopica della fantascienza - La settima stagione di Black Mirror si allontanerà dalla distopia tecnologica per abbracciare temi più intimi e riflessivi. Perché, come dice il creatore della serie tv, la realtà ha superato la fanta ... (vanityfair.it)

Il capitalismo digitale e distopico di Trump e Musk. Come creare nuove architetture della realtà - Viviamo una realtà iperconnessa, in cui la distinzione tra on-line e off-line cessa di essere significativa o, per dir meglio, l’off-line non esiste più ... dei romanzi distopici di Benson. (huffingtonpost.it)