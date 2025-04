Titanfall 3 è quasi completo un leaker parla di campagna multiplayer modalità ed altro

Titanfall potrebbe essere davvero vicino. Dopo anni di silenzi, cancellazioni e speranze infrante, il terzo capitolo dell’amata serie sparatutto di Respawn Entertainment sembra non solo reale, ma anche in uno stato di sviluppo molto avanzato. A riportarlo è il leaker Osvaldatore, noto per la sua affidabilità in merito a notizie su Apex Legends e l’universo Respawn. Secondo quanto pubblicato sul suo profilo, il gioco è “quasi completo” e potrebbe rappresentare uno dei ritorni più attesi nel panorama degli sparatutto in prima persona.Insider Gaming ha riportato che le informazioni trapelate delineano un titolo ambizioso. Sarà sviluppato con Unreal Engine 5, promettendo un grande salto grafico e tecnico. Sarà presente una campagna single player — elemento amatissimo di Titanfall 2 — accompagnata da una struttura live service, con Battle Pass e aggiornamenti continui nel tempo. Game-experience.it - Titanfall 3 è “quasi completo”, un leaker parla di campagna, multiplayer, modalità ed altro Leggi su Game-experience.it Il ritorno dipotrebbe essere davvero vicino. Dopo anni di silenzi, cancellazioni e speranze infrante, il terzo capitolo dell’amata serie sparatutto di Respawn Entertainment sembra non solo reale, ma anche in uno stato di sviluppo molto avanzato. A riportarlo è ilOsvaldatore, noto per la sua affidabilità in merito a notizie su Apex Legends e l’universo Respawn. Secondo quanto pubblicato sul suo profilo, il gioco è “” e potrebbe rappresentare uno dei ritorni più attesi nel panorama degli sparatutto in prima persona.Insider Gaming ha riportato che le informazioni trapelate delineano un titolo ambizioso. Sarà sviluppato con Unreal Engine 5, promettendo un grande salto grafico e tecnico. Sarà presente unasingle player — elemento amatissimo di2 — accompagnata da una struttura live service, con Battle Pass e aggiornamenti continui nel tempo.

