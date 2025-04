Tiro a volo Silvana Stanco fuori dal podio a Buenos Aires Vince Smith

Silvana Stanco. Nonostante una fase di qualificazione di altissimo profilo, l'azzurra si è dovuta accontentare solo della quinta piazza a Buenos Aires, città dell'Argentina che sta ospitando in questi giorni la prima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025 di Tiro a volo.Un ultimo atto molto particolare quello condotto dalla nostra portacolori che, dopo una prima serie chirurgica in cui ha stampato un ottimo 5/5, ha mancato due piattelli nella seconda ed altri due nella terza, perdendo subito terreno sulle dirette inseguitrici. A causa di altri quattro errori spalmati tra la terza e la quarta chance, la classe 1993 ha chiuso i giochi con 19/25, superando solo la tedesca Kathrin Murche, sesta con 16/25. A Vincere è stata invece l'australiana Penny Smith, regolare nei momenti chiave ed abile a segnare 44/50.

