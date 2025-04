Tiro a segno | la Cina 1 trionfa nella carabina mista a Buenos Aires Battuta l’India 1

Cina 1 ha vinto la prova di carabina mista 10 metri valida per la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di Tiro a segno, evento attualmente in fase di svolgimento in Argentina, precisamente in quel di Buenos Aires. Prova sontuosa quella della compagine asiatica, capace di mettere al tappeto il Team India 1 con personalità e precisione.Nello specifico la premiata ditta composta da Zifei Wan-Buhan Song ha dettato il ritmo fin da subito, non lasciando scampo al binomio formato da Arya Borse-Rudrankksh Balasaheb Patil, svegliatisi troppo tardi e dunque costretti a cedere il passo per 17-9.La medaglia di bronzo è invece andata all’Argentina 1 dei padroni di casa Fernanda Russo e Marcelo Julian Gutierrez, autori di un davvero avvincente incontro ai danni dell’India 2 di Narmada Nithin Raju ed Arjun Babuta, dove si sono imposti per 17-13. Oasport.it - Tiro a segno: la Cina 1 trionfa nella carabina mista a Buenos Aires. Battuta l’India 1 Leggi su Oasport.it Un match senza storia. La1 ha vinto la prova di10 metri valida per la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di, evento attualmente in fase di svolgimento in Argentina, precisamente in quel di. Prova sontuosa quella della compagine asiatica, capace di mettere al tappeto il Team India 1 con personalità e precisione.Nello specifico la premiata ditta composta da Zifei Wan-Buhan Song ha dettato il ritmo fin da subito, non lasciando scampo al binomio formato da Arya Borse-Rudrankksh Balasaheb Patil, svegliatisi troppo tardi e dunque costretti a cedere il passo per 17-9.La medaglia di bronzo è invece andata all’Argentina 1 dei padroni di casa Fernanda Russo e Marcelo Julian Gutierrez, autori di un davvero avvincente incontro ai danni del2 di Narmada Nithin Raju ed Arjun Babuta, dove si sono imposti per 17-13.

