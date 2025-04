Tiro a segno CdM Buenos Aires 2025 | Cina oro nella carabina 10 metri aria compressa a squadre delude il Kazakhstan

Leggi su Sportface.it

Lavince la medaglia d’oro10tappa didella Coppa del Mondo di. Wang Zifei e Song Buhan hanno battuto gli indiani Borse Arya e Patil Rudrankksh Balasaheb con il risultato di 17-9. Arriva il bronzo invece per gli argentini Fernanda Russo e Marcelo Julian Gutierrez, che hanno battuto 17-13 la seconda formazione indiana composta da Narmada Nithin Raju e Arjun Babuta. Nelle qualificazioni la prima coppia esclusa era stata quella statunitense composta da Mary Carolynn Tucker e Peter Matthew Fiori, che hanno totalizzato 629.4 punti, davanti ai connazionali Elizabeth Schmeltzer e Lucas Kozenies (629.1). Settimo posto per la Germania (628.6) di Anita Mangold e Maximilian Ulbrich, quest’ultimo arrivato quartofinale olimpica di Parigi in coppia con Anna Janßen.