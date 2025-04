Tvzap.it - Tir contro bus, il gesto dell’autista eroe: “Così ho salvato 40 bambini”

Un incidente sull'Autostrada A1 si è trasformato in un esempio di coraggio e prontezza, grazie all'azione determinante di Enrico Rodia, un camionista di Serino, in provincia di Avellino. Questa mattina, martedì 9 aprile 2025, intorno alle 8, un autobus scolastico è entrato in collisione con un veicolo pesante tra San Vittore e Caianello, al confine tra Lazio e Campania. Nel bus viaggiavano quarantadi una scuola elementare di Frosinone, accompagnati da sei insegnanti, due mamme e l'autista. L'incidente ha provocato ferite gravi in una persona e ha lasciato i giovani passeggeri in stato di choc. Incidente in A1, l'irpino Enrico Rodia soccorre scolarescaEnrico Rodia è stato il primo a fermarsi per prestare soccorso.