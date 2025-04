Tutto.tv - Tina Cipollari esagera con Gemma a UeD: “Fai schifo”, Gianmarco bacia Nadia

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con la continuazione di quanto accaduto ieri, per cui a centro studio si sono confrontati Francesco e Isabella. Successivamente, poi, si è parlato diGalgani, ed è scoppiata una lite con, ma non solo. Ecco cosa è successo. La lite traGalgani edegenera a UeDNella puntata di oggi di Uomini e Donne, tra gli episodi maggiormente degni di nota, c’è stata una discussione molto accesa traGalani. L’opinionista ultimamente sembra essere in grande forma dal punto di vista delle liti e degli scontri. Nel momento in cuisi è accomodata al centro studio con il nuovo cavaliere che la sta corteggiando, laha iniziato ad attaccarla.Ad un certo punto, poi,ha dichiarato di voler interrompere la conoscenza con il cavaliere in quanto, malgrado lo reputi una persona molto buona e genuina, non nutre attrazione verso di lui.