Timbrava il cartellino e poi andava a farsi i fatti suoi | sotto inchiesta finisce una dottoressa della Asl L’indagine affidata alla Procura di Latina

L'indagine parte da alcune segnalazioni: Nas al lavoro con riprese videoÈ accusata di aver dichiarato ore di servizio mai svolte, lasciando il luogo di lavoro subito dopo aver timbrato il cartellino. Una dottoressa in forza alla Asl di Latina, in servizio presso una struttura sanitaria situata nell'area dei Monti Lepini, è ora al centro di un'inchiesta con l'ipotesi di truffa aggravata ai danni del sistema sanitario pubblico.Secondo gli investigatori, la donna si sarebbe allontanata più volte per svolgere attività personali, tra cui fare la spesa o rientrare nella propria abitazione, pur risultando formalmente presente in struttura.Le accuse: dichiarate ore non lavorateI fatti risalgono al 2023, e sarebbero stati documentati grazie a un'indagine condotta dai Carabinieri del NAS di Latina, che hanno effettuato appostamenti e riprese video.

