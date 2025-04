Quotidiano.net - Tim: Labriola favorevole a operazioni Wind-Iliad o Tim-Iliad, esclusa Tim-Wind

"Ho sempre detto che dobbiamo passare da 5 a 3 operatori. Come operatori infrastrutturali, per le possibili combinazioni, l'unica che non è fattibile per l'Antitrust è Tim-, qualsiasi altra operazioneo Tim-la vedo positivamente perché porta ad evitare ad avere una pluralità di reti". Lo afferma l'amministratore delegato di Tim, Pietro, in videocollegamento alla conferenza "Telecommunications of the Future" promossa da 5G Italy del Cnit.