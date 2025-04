Tiene il cadavere della madre in freezer per due anni per incassare la pensione

cadavere della madre nel freezer perché aveva bisogno di incassare la pensione della donna. E ha raccontato a quando risale la morte. Ha deciso di parlare Sandro Mallus, 55 anni di Sarroch, nel Cagliaritano, indagato per aver nascosto nel congelatore della sua abitazione il corpo della madre, Rosanna Pilloni, 78 anni, scoperto dai carabinieri il 28 agosto dello scorso anno.Come riportato dal quotidiano L’Unione Sarda, martedì l’uomo si è presentato davanti al pubblico ministero Giangiacomo Pilia, che l’ha interrogato nell’ambito dell’inchiesta per occultamento di cadavere e truffa. Ha rivelato che la morte della madre risale al 5 gennaio 2022, quindi due anni e mezzo prima del ritrovamento. In particolare avrebbe raccontato che appena sveglio era andato a controllare le condizioni della mamma, dicendo che respirava male, poi tornato a verificare aveva scoperto che era deceduta. Ilfattoquotidiano.it - Tiene il cadavere della madre in freezer per due anni per incassare la pensione Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ha confessato di aver messo ilnelperché aveva bisogno diladonna. E ha raccontato a quando risale la morte. Ha deciso di parlare Sandro Mallus, 55di Sarroch, nel Cagliaritano, indagato per aver nascosto nel congelatoresua abitazione il corpo, Rosanna Pilloni, 78, scoperto dai carabinieri il 28 agosto dello scorso anno.Come riportato dal quotidiano L’Unione Sarda, martedì l’uomo si è presentato davanti al pubblico ministero Giangiacomo Pilia, che l’ha interrogato nell’ambito dell’inchiesta per occultamento die truffa. Ha rivelato che la morterisale al 5 gennaio 2022, quindi duee mezzo prima del ritrovamento. In particolare avrebbe raccontato che appena sveglio era andato a controllare le condizionimamma, dicendo che respirava male, poi tornato a verificare aveva scoperto che era deceduta.

