Nerdpool.it - Thunderbolts*: il trailer finale in italiano!

Leggi su Nerdpool.it

Da oggi sono ufficialmente aperte le prevendite. E per l’occasione, i Marvel Studios hanno svelato un nuovoufficiale. Per prenotare i biglietti del film è possibile accedere al sito http://www.thunderboltsmovie.it, in continuo aggiornamento.In, i Marvel Studios riuniscono una insolita squadra di antieroi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, questi emarginati disillusi devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si distruggerà dall’interno o riuscirà a trovare redenzione, unendosi e trasformandosi in qualcosa di più grande, prima che sia troppo tardi?Tornano nei loro ruoli del Marvel Cinematic Universe Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen e Julia Louis-Dreyfus.