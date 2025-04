Metropolitanmagazine.it - Thunderbolts*, il final trailer del film Marvel: aperte le prevendite

Manca meno di un mese all’uscita di, il cinecomic deiStudios con protagonisti Florence Pugh, Sebastian Stan e Wyatt Russell, al cinema dal 30 aprile. Ilcorale sarà seguito da The Fantastic Four: First Steps il 25 luglio. Avengers: Doomsday, invece, uscirà in sala il 29 aprile 2026. Per annunciare l’apertura delle, gli studios hanno pubblicato online ile del, che mostra per la prima volta The Void, la controparte malvagia di Sentry, confermando il suo ruolo da villain.ha anche annunciato l’apertura delledelin Italia, come nel resto del mondo. Potete gustarvi ildirettamente qui sotto.è un irriverente team-up, formato da Ylena Belova (Florance Pugh), assassina depressa, e dalla più inattesa banda di disadattati dell’Universo Cinematografico