The White Lotus volano gli stracci tra autore e compositore | Un infame

White Lotus si è appena chiuso con un finale che ha lasciato il segno, ma a fare rumore adesso è lo scontro, tutto dietro le quinte, tra il creatore della serie Mike White e il compositore Cristóbal Tapia de Veer. Dopo anni di collaborazione e successi condivisi, i due si sono detti addio nel peggiore dei modi: con interviste al vetriolo, recriminazioni e una frattura insanabile resa pubblica a pochi giorni dalla conclusione della stagione.Intervistato da Howard Stern, Mike White ha raccontato con franchezza la rottura con Tapia de Veer, spiegando come si sia sentito preso alla sprovvista dalle dichiarazioni del compositore al New York Times, rilasciate a ridosso del season finale “Non ho capito bene cosa sia successo, poi ho iniziato a leggere queste interviste in cui lui racconta tutto a modo suo, come se avesse fatto una conferenza stampa per annunciare che se ne va. Cinemaserietv.it - The White Lotus, volano gli stracci tra autore e compositore: “Un infame” Leggi su Cinemaserietv.it Il terzo capitolo di Thesi è appena chiuso con un finale che ha lasciato il segno, ma a fare rumore adesso è lo scontro, tutto dietro le quinte, tra il creatore della serie Mikee ilCristóbal Tapia de Veer. Dopo anni di collaborazione e successi condivisi, i due si sono detti addio nel peggiore dei modi: con interviste al vetriolo, recriminazioni e una frattura insanabile resa pubblica a pochi giorni dalla conclusione della stagione.Intervistato da Howard Stern, Mikeha raccontato con franchezza la rottura con Tapia de Veer, spiegando come si sia sentito preso alla sprovvista dalle dichiarazioni delal New York Times, rilasciate a ridosso del season finale “Non ho capito bene cosa sia successo, poi ho iniziato a leggere queste interviste in cui lui racconta tutto a modo suo, come se avesse fatto una conferenza stampa per annunciare che se ne va.

