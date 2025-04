Sono arrivate lesu Theof Us2 e molti critici stanno usando parole come “brutale”, “complesso” o “difficile” per descrivere la secondadi Theof Us della HBO, il cui embargo sulleè scaduto lunedì, ricevendo un’accoglienza per lo più positiva. Basata sul controversoTheof Us Parte II, che ha avuto più successo tra i recensori che tra i fan, la tanto attesa secondaè stata definita da alcuni come “ildi un gioco mai“. Sull’aggregatore diRotten Tomatoes, la secondadi Theof Us ha debuttato con un 93%, appena un gradino sotto il 94% della prima. Su Metacritic, ha ottenuto un punteggio medio di 82. C’è da considerare, però, che mancano ancora molte opinioni all’appello, che potrebbero cambiare queste percentuali.

Metropolitanmagazine.it - The Last of Us stagione 2, arrivano le prime recensioni: “il miglior adattamento di un videogioco mai realizzato”

The Last of Us Parte 2, gli sviluppatori raccontano le difficoltà dietro al porting.

Il recast di Ellie in The Last of Us Stagione 2 non è mai stato un'opzione.

The Last of Us 2 - La recensione in anteprima e senza spoiler :-).

The Last of Us Stagione 2, la recensione senza spoiler.

The Last of Us Part II Remastered | Recensione PC.

The Last of Us, nuovo Teaser e Character Art. Seconda Stagione su Sky e NOW nel 2025.