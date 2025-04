The Last Of Us 3 la terza stagione della serie è già ufficiale | Tutto ha uno scopo

È ufficiale: The Last of Us, la serie HBO tratta dall'omonimo e acclamato videogioco di Naughty Dog, è stata rinnovata per una terza stagione. L'annuncio è arrivato prima ancora che la seconda stagione abbia fatto il suo debutto, fissato per il 14 aprile 2025. Una mossa audace ma per nulla sorprendente, considerati gli impressionanti numeri della prima stagione, che ha superato i 30 milioni di spettatori medi con picchi vicini ai 40 milioni. Si tratta di uno dei debutti più forti su HBO dagli anni di House of the Dragon e Boardwalk Empire.It can't be for nothing. Season 3 is coming. #TheLastOfUs pic.twitter.com/q5HxyvK9O6— Max (@StreamOnMax) April 9, 2025 La prima stagione ha portato sullo schermo il primo videogioco della saga, uscito nel 2013 su PlayStation, guadagnandosi 24 nomination agli Emmy e lodi unanimi da pubblico e critica.

