-SPOILER ALERT Questo articolodelle anticipazioni di Theof Us 2-La seconda stagione di Theof Us riprende la storia cinque anni dopo l’atto decisivo di Joel (Pedro Pascal), che ha strappato Ellie (Bella Ramsey) dalle mani dei medici della clinica di Salt Lake City, sacrificando senza esitazione una ventina di fireflies. La serie mantiene il prestigio e la qualità che l’hanno resa un caposaldo della televisione contemporanea. Dal ritorno di Joel ed Ellie nell’insediamento di Jackson nel Wyoming, una cittadella fortificata con alte mura di legno, torrette di avvistamento e guardie armate che richiama l’atmosfera di un avamposto medievale, la narrazione si sviluppa con intensità crescente. Dal momento in cui Jackson viene travolta da un’orda sterminata di infetti e le sue imponenti difese sono spazzate via da creature fameliche dal volto fungino, la serie raggiunge la sua piena maturità, consacrandosi come un’opera generazionale.

Gqitalia.it - The Last of Us 2 contiene uno dei migliori episodi televisivi del secolo, e anche il resto non è niente male

Dove è stato girato “The Last of Us”? Tutte le location della serie.

“The Last of Us 2”, continua l’avventura di Joel ed Ellie.

The Last of Us 2 contiene uno dei migliori episodi televisivi del secolo, e anche il resto non è niente male.

Il recast di Ellie in The Last of Us Stagione 2 non è mai stato un'opzione.

The Last of Us Stagione 2, la recensione senza spoiler.

The Last of Us Part II Remastered | Recensione PC.