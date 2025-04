The Couple una missione speciale Il comunicato ufficiale

Couple, una missione speciale ed esterna per i concorrenti: ecco il comunicato ufficiale The Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi ha preso il via lunedì 7 aprile e proseguirà per diverse settimane.Leggi anche Zeudi Di Palma lontana dai social: rivela il motivoIl comunicato ufficialeI concorrenti hanno ricevuto un comunicato ufficiale da parte del reality show:"COPPIE AFFRONTERETE LA VOSTRA PRIMA PROVA IN ESTERNA. ANTONINO, JASMINE, ELENA E IRMA, DOVETE ANDARE IN WHITE ROOM PER VEDERE UN TUTORIAL SULLA VOSTRA ATTIVITÀ DI DOMANI. IL SECONDO GRUPPO SARÀ QUELLO COMPOSTO DA MANILA, LAURA, DANILO, BENEDICTA. UNA VOLTA USCITI DALLA WHITE ROOM, CIASCUNO DI VOI POTRA RACCONTARE AL PROPRIO COMPAGNO QUELLO CHE AVRÀ APPRESO".I concorrenti raggiungono l'autodromo di Vallelunga dove dovranno affrontare la prima prova in esterna.

