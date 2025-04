The Couple una concorrente ha assoldato un detective per seguire il marito

Couple avrebbe assoldato un detective per seguire il marito mentre lei è nel programma! Ecco di chi si tratta! Comingsoon.it - The Couple, una concorrente ha assoldato un detective per "seguire il marito" Leggi su Comingsoon.it Secondo una recente indiscrezione, una delle concorrenti di Theavrebbeunperilmentre lei è nel programma! Ecco di chi si tratta!

The Couple, una concorrente ha assoldato un detective per "seguire il marito". The Couple, chi sono i concorrenti: il cast e come funziona il nuovo programma con Ilary Blasi. Clamorosa gaffe a The Couple: c'entra Helena del Grande fratello. Imbarazzo in Casa. Comincia oggi “The Couple”, il nuovo reality di Ilary Blasi: concorrenti, anticipazioni, regolamento. The Couple: gaffe sulla Prestes, doppio coming out e Jasmine piange. The Couple sembra il Grande Fratello Bis: perché il reality di Ilary Blasi non ha nulla di nuovo. Ne parlano su altre fonti

L’affetto della famiglia per Jasmine Carrisi, concorrente di The Couple - La ragazza, che prende parte al reality game insieme a Pierangelo Greco, sembra poter contare su “supporter” molto speciali ... (cosmopolitan.com)

Una concorrente vip di The Couple fa seguire il marito da un detective: ecco chi è - Una concorrente famosa di The Couple, a quanto pare, non si fida molto del marito e ha ingaggiato un detective per seguirlo in sua assenza. (donnapop.it)

Coming out a The Couple: “Io e mia sorella siamo lesbiche” - Durante una chiacchierata a The Couple, Irma Testa ha raccontato che sia lei che sua sorella sono fidanzate con una donna. A colpire è stata la naturalezza (di cui c’è tanto bisogno) e spontaneità con ... (novella2000.it)