The Couple | Scandali e Confidenze tra Thais Wiggers ed Elena Barolo che Svelano i Segreti del Cast

Couple - Una vittoria per due? Preparati, perché le prime dinamiche sono già incandescenti! Thais Wiggers ed Elena Barolo, avvolte in lenzuola rosa, si abbandonano a Confidenze notturne, rivelando le loro prime impressioni sul resto del Cast. Elena Contro Laura: Un'Inimicizia Nata Sotto i RiflettoriElena non si fida di Laura, percependo la sua personalità come 'spigolosa' e poco sincera. L'accusa di manipolare Giorgia, considerata troppo giovane e ingenua. Ma Thais vede Laura sotto una luce diversa: una combattente, una donna che ha imparato a difendersi. Un punto di vista che non convince Elena, pentita di aver nominato Manila e Stefano, soprattutto per la gentilezza di Manila. Non dimenticare di seguire Mister Movie per rimanere aggiornato su tutte le novità e i retroscena del mondo dell'intrattenimento!

