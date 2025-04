The Couple gaffe in confessionale | spunta il nome di Helena Prestes

Couple, condotto da Ilary Blasi. Il programma ha preso il posto del GF, mantenendone alcune caratteristiche chiave, tra cui la diretta 24 ore su 24 e l’ambientazione all’interno della stessa casa. Tuttavia, un errore in confessionale ha scatenato nostalgia e commenti virali.The Couple prende il posto del Grande FratelloThe Couple, nuovo reality di Canale 5, ha ereditato gli spazi e parte del format del Grande Fratello. I concorrenti vivono nella stessa casa, sotto l’occhio attento delle telecamere attive 24 ore su 24. Anche il confessionale, elemento iconico del GF, è stato mantenuto e usato con la stessa funzione: accogliere i concorrenti per confessioni, comunicazioni e momenti di confronto diretto con la regia. Anticipazionitv.it - The Couple, gaffe in confessionale: spunta il nome di Helena Prestes Leggi su Anticipazionitv.it Il Grande Fratello è terminato da oltre una settimana, ma l’eco dei suoi protagonisti continua a farsi sentire. Molti telespettatori, ancora legati ai concorrenti che li hanno accompagnati per sei mesi, stanno ora scoprendo il nuovo reality The, condotto da Ilary Blasi. Il programma ha preso il posto del GF, mantenendone alcune caratteristiche chiave, tra cui la diretta 24 ore su 24 e l’ambientazione all’interno della stessa casa. Tuttavia, un errore inha scatenato nostalgia e commenti virali.Theprende il posto del Grande FratelloThe, nuovo reality di Canale 5, ha ereditato gli spazi e parte del format del Grande Fratello. I concorrenti vivono nella stessa casa, sotto l’occhio attento delle telecamere attive 24 ore su 24. Anche il, elemento iconico del GF, è stato mantenuto e usato con la stessa funzione: accogliere i concorrenti per confessioni, comunicazioni e momenti di confronto diretto con la regia.

The Couple, le pagelle: il ritorno di Ilary Blasi (9), Spinalbese il Casanova perduto (5), la casa del Grande. The Couple, cosa è successo: Spinalbese e Tabanelli vincono l'immunità, le gaffe di Ilary Blasi, le nomination. Grande Fratello, la gaffe di Jessica Morlacchi prima di entrare nel confessionale: il gesto sul muro. The Couple, le pagelle: il ritorno di Ilary Blasi (9), Spinalbese il Casanova perduto (5), la casa del Grande. Grande Fratello, gaffe degli autori prima della puntata? Audio aperto durante il confessionale di Lorenzo. Cos. The Couple, una gaffe della regia diventa virale sui social (e c’entra Helena Prestes!). Ne parlano su altre fonti

The Couple, la regia commette una gaffe: c’entra Helena Prestes (VIDEO) - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

La gaffe di The Couple: il nome sbagliato di Helena Prestes fa il giro dei social - Il reality show "The Couple", condotto da Ilary Blasi, ha recentemente attirato l'attenzione per una gaffe della regia che ha confuso il nome di Elena Barolo con quello di Helena, scatenando reazioni ... (ecodelcinema.com)

The Couple, una gaffe della regia diventa virale sui social (e c’entra Helena Prestes!) - Così come nel Grande Fratello, infatti, anche in The Couple è presente un confessionale, in cui i concorrenti vengono chiamati a turno dagli autori per ricevere comunicazioni o per commentare ciò che ... (isaechia.it)