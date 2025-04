The Couple coming out nella casa | Io e mia sorella abbiamo due compagne

Couple“. Questo innovativo show combina elementi di gioco, reality e confronto tra le persone, mettendo alla prova coppie di lunga data o appena formate attraverso sfide e prove che testano la loro sintonia. Nel corso della prima settimana c’è già stato un coming out nella casa. La concorrente ha infatti dichiarato: “Io e mia sorella abbiamo due compagne“. (Continua.)Leggi anche: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, la novità importante in arrivo per la coppia: cosa succedeLeggi anche: Antonino a “The Couple” ma finisce male: il duro intervento dell’ex Belen“The Couple”, cos’è successo nella prima puntataLunedì sera è andata in onda la prima puntata di “The Couple”, nuovo reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Tvzap.it - “The Couple”, coming out nella casa: “Io e mia sorella abbiamo due compagne” Leggi su Tvzap.it News Tv. Ilary Blasi è tornata in prima serata su Canale 5 con il nuovo programma “The“. Questo innovativo show combina elementi di gioco, reality e confronto tra le persone, mettendo alla prova coppie di lunga data o appena formate attraverso sfide e prove che testano la loro sintonia. Nel corso della prima settimana c’è già stato unout. La concorrente ha infatti dichiarato: “Io e miadue“. (Continua.)Leggi anche: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, la novità importante in arrivo per la coppia: cosa succedeLeggi anche: Antonino a “The” ma finisce male: il duro intervento dell’ex Belen“The”, cos’è successoprima puntataLunedì sera è andata in onda la prima puntata di “The”, nuovo reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Irma Testa: età, fidanzata, coming out della pugile di The Couple. Chi è Pierangelo Greco a The Couple: il passato con Jasmine Carrisi e il successo come make up artist. Irma e Lucia Testa, chi sono le due sorelle: la passione per il pugilato, il coming out e il legame tra le due. Chi è Irma Testa, la campionessa di boxe a The Couple con la sorella Lucia: la fidanzata Alessandra e il coming out nel 2021. The Couple, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco concorrenti: dalla storia d'amore fino al coming out del makeup artist. Irma Testa e Lucia Testa, chi sono le sorelle tra i concorrenti di The Couple: età, la passione per il pugilat. Ne parlano su altre fonti

“The couple” e sappiamo già come finirà - C’è chi punta da decenni sulla fine del genere e invece quelli, i reality, continuano a venir fuori dalle fottute pareti (“They’re coming outta the goddamn walls!”, Alien ). Su Canale 5 era appena fin ... (repubblica.it)

Irma Testa e Lucia Testa, chi sono le sorelle tra i concorrenti di The Couple: età, la passione per il pugilato, la vita privata - Irma e Lucia testa saranno tra le concorrenti del programma "The Couple", condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5. Le due sorelle sono entrambe appassionate di pugilato, ma solo ... (msn.com)

Irma Testa a The Couple: il coming out nel 2021 e la bellissima storia con la fidanzata Alessandra - Irma Testa insieme alla sorella Lucia sarà protagonista di The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 in partenza dal 7 aprile con Ilary Blasi. (gay.it)