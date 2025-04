The Couple coming out e outing concorrenti | Siamo lesbiche e fidanzate

coming out a The Couple. A poche ore dal debutto della prima edizione del reality-game condotto da Ilary Blasi su Canale 5, Irma Testa ha dichiarato di essere lesbica. Parlando con Jasmine Carrisi, ha lamentato il fatto che dopo essere venuta allo scoperto è stata fortemente criticata sui social e non solo: "Sono accadute cose molto brutte". Oltre a parlare della sua esperienza, in seguito alla sua decisione di dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale, ha fatto outing alla sorella svelando che anche Lucia Testa è lesbica: "Mia mamma: due figlie femmine, due lesbiche, due su due!".Secondo alcune indiscrezioni, Irma Testa è fidanzata con Alessandra; le due convivono assieme ad Assisi. La sorella maggiore, Lucia Testa è fidanzata con Roberta: le due vivono sotto lo stesso tetto da quattro anni circa.

