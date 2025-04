The Couple colpo di scena tra i due concorrenti | scatta il bacio

Couple“, condotto da Ilary Blasi, è appena iniziato e già si parla di un clamoroso colpo di scena. A solo 48 ore dall’inizio, le voci di corridoio si sono diffuse rapidamente, suggerendo che all’interno della casa si sia verificato un bacio tra due concorrenti. (Continua.)Leggi anche: Antonino a “The Couple” ma finisce male: il duro intervento dell’ex BelenLeggi anche: “The Couple”, rivelazione scomoda di Antonino sull’ex Belen: la regia costretta ad intervenire“The Couple”, bacio tra due concorrenti: l’indiscrezioneLa notizia del bacio tra due concorrenti a “The Couple”, che ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico, è stata divulgata sui social media da Deianira Marzano, una delle influencer più seguite nel panorama del gossip televisivo. Tvzap.it - “The Couple”, colpo di scena tra i due concorrenti: scatta il bacio Leggi su Tvzap.it News Tv. Il nuovo reality show “The“, condotto da Ilary Blasi, è appena iniziato e già si parla di un clamorosodi. A solo 48 ore dall’inizio, le voci di corridoio si sono diffuse rapidamente, suggerendo che all’interno della casa si sia verificato untra due. (Continua.)Leggi anche: Antonino a “The” ma finisce male: il duro intervento dell’ex BelenLeggi anche: “The”, rivelazione scomoda di Antonino sull’ex Belen: la regia costretta ad intervenire“The”,tra due: l’indiscrezioneLa notizia deltra duea “The”, che ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico, è stata divulgata sui social media da Deianira Marzano, una delle influencer più seguite nel panorama del gossip televisivo.

The Couple, un personaggio ruba la scena a Ilary Blasi: «È già guerra». Il colpo di scena e la reazione del pu. Otto coppie in gara, un milione di euro in palio: su Canale 5 inizia la sfida di “The Couple”. Ilary Blasi torna a Mediaset: dopo l'addio, il clamoroso colpo di scena. Che cosa farà. Endless Love, la morte di Kemal e l'addio a Nihan. Colpo di scena a Belve: "Teo Mammucari ha abbandonato lo studio, irritato dall'intervista di Francesca Fagnani". Affari tuoi, la partita di Valentina mette KO il Dottore, parte malissimo poi il colpo di scena e la pacchista sbanca: "Svengo". Ne parlano su altre fonti

Colpo di scena a The Couple: è già scattato il primo bacio - A The Couple è scoppiato il primo gossip: due concorrenti si sarebbero baciati in gran segreto. Scopri che cosa è successo. (msn.com)

The Couple, un personaggio ruba la scena a Ilary Blasi: «È già guerra». Il colpo di scena e la reazione del pubblico - Lunedì 7 aprile è andata in onda la prima puntata di The Couple, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Il programma è stato ricco di colpi di scena e ... (msn.com)

Clamoroso a The Couple: Laura Maddaloni protagonista di una gaffe incredibile - Durante la prima puntata di "The Couple", la judoka Laura Maddaloni protagonista di una gaffe davvero incredibili: ecco cosa è successo ... (notizie.it)