The Batman 2 | un nuovo aggiornamento sull' inizio delle riprese del sequel

riprese di The Batman 2, ecco gli aggiornamenti. I nuovi impegni di Robert Pattinson, che potrebbe essere coinvolto anche nella realizzazione di Dune 3, hanno alimentato le ipotesi che il lavoro su The Batman 2 sia stato ulteriormente posticipato. I nuovi update sul possibile inizio delle riprese del sequel sembrano in parte confermare queste teorie, anche se attualmente nulla è stato confermato. Gli aggiornamenti su The Batman 2 Secondo le fonti di Nexux Point News, le riprese di The Batman 2 non prenderanno il via prima dell'inizio del 2026 e potrebbero essere ulteriormente posticipate. Robert Pattinson, recentemente, aveva invece dichiarato che probabilmente avrebbe ripreso il ruolo di Bruce.

