The Batman 2 | Rinvio in Vista? Ecco Cosa Sappiamo Realmente!

Sei in trepidante attesa per il sequel di The Batman con Robert Pattinson? Le ultime notizie online hanno sollevato dubbi sulla possibilità di un Rinvio, se non addirittura di una cancellazione del progetto. Ma non temere, analizziamo insieme la situazione per fare chiarezza! Pattinson tra Gotham e le Dune: Un Problema di Calendario?La potenziale partecipazione di Robert Pattinson a Dune 3 aveva fatto temere il peggio. Ma secondo fonti interne del settore, le riprese di Dune 3 dovrebbero iniziare nell'estate, mentre quelle di The Batman 2 sono previste per la fine del 2025. Quindi, almeno per ora, non sembra esserci un conflitto diretto! Dietro le Quinte: Niente è Ancora DecisoRicorda, la trattativa per il ruolo di Pattinson in Dune 3 è ancora in corso. Non c'è ancora un accordo definitivo.

