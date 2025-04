TFA sostegno X ciclo | possibile partenza entro fine primavere Esempi di test preselettivo

In un intervento recente, il Ministro Valditara ha dichiarato che il nuovo ciclo sarà attivato nella stagione primaverile. Sulla base di quanto avvenuto negli anni precedenti, si ipotizza che il decreto autorizzativo possa essere pubblicato entro la fine di aprile, con i relativi bandi degli atenei attesi nella prima parte di maggio.

