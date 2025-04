Terzo settore lotta alle disuguaglianze | Fondazione Unipolis stanzia 400mila euro

Fondazione Unipolis, la Fondazione d’impresa del Gruppo Unipol, rinnova il proprio impegno con l’avvio del nuovo Bando Act – Aspirare. Coinvolgere. Trasformare, un’iniziativa in linea con il nuovo Piano Strategico triennale 2024-2026 e destinata a progetti volti a favorire una società più inclusiva e solidale. Con uno stanziamento complessivo di 400 mila euro, il bando si rivolge a organizzazioni del Terzo settore e altri soggetti impegnati nella lotta alle disuguaglianze, nella promozione di una mobilità sostenibile e nel miglioramento del welfare.Lo scopo principale del Bando è sostenere le persone più fragili, facilitando l’accesso alle opportunità, all’autonomia e ai diritti, contribuendo così alla creazione di una cittadinanza attiva e inclusiva. Leggi su Ildenaro.it Dopo il successo della scorsa edizione,, lad’impresa del Gruppo Unipol, rinnova il proprio impegno con l’avvio del nuovo Bando Act – Aspirare. Coinvolgere. Trasformare, un’iniziativa in linea con il nuovo Piano Strategico triennale 2024-2026 e destinata a progetti volti a favorire una società più inclusiva e solidale. Con unomento complessivo di 400 mila, il bando si rivolge a organizzazioni dele altri soggetti impegnati nella, nella promozione di una mobilità sostenibile e nel miglioramento del welfare.Lo scopo principale del Bando è sostenere le persone più fragili, facilitando l’accessoopportunità, all’autonomia e ai diritti, contribuendo così alla creazione di una cittadinanza attiva e inclusiva.

Bandi, 400mila euro per una società più inclusiva e solidale. Fondo povertà educativa, Rossi Doria (Fondazione Con i Bambini): "Importante il suo ripristino. Lo Stato non deve essere lasciato da solo". Disuguaglianze, stanziati 400mila europer finanziare progetti di inclusione sociale e mobilità. La povertà sanitaria in Italia: un’analisi critica e prospettive di intervento. L'occasione del Giubileo per ridurre i divari. Povertà educativa minorile, il Pd in forcing: «Fondo non rinnovato». Ne parlano su altre fonti

Giustizia riparativa e lotta alle disuguaglianze: due incontri al Sacro Cuore - La giustizia riparativa e la lotta alle disuguaglianze ci indicano due sentieri complementari, entrambi essenziali per coltivare semi di speranza e costruire un futuro più umano e giusto». (lavocedinovara.com)

Firenze, la sindaca Funaro: "Città in prima linea per la lotta alle disuguaglianze" - Firenze, la sindaca Funaro: "Città in prima linea per la lotta alle disuguaglianze" Anna Mazzamauro: “Non sarò alla festa per Fantozzi, con Villaggio non eravamo amici” 10 luoghi in Italia ... (msn.com)