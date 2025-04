Terzo mandato Zaia e De Luca non possono ricandidarsi | arriva la decisione della Consulta

Terzo mandato, accogliendo il ricorso del governo Meloni e confermando il limite dei due mandati consecutivi. La decisione, arrivata oggi, esclude una nuova candidatura per Vincenzo De Luca e chiude la porta anche a un eventuale ritorno di Luca Zaia in Veneto. Leggi su Fanpage.it La Corte Costituzionale ha bocciato la legge campana sul, accogliendo il ricorso del governo Meloni e confermando il limite dei due mandati consecutivi. Lata oggi, esclude una nuova candidatura per Vincenzo Dee chiude la porta anche a un eventuale ritorno diin Veneto.

