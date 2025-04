Terzo mandato parola alla Consulta La legge campana verrà bocciata

Roma, 9 aprile 2025 – La Corte Costituzionale è chiamata a decidere oggi sul tentativo della Regione Campania di eludere il divieto di terzo mandato consecutivo dei presidenti di Regione contro cui il governo ha deciso di ricorrere. La legge campana, recependo ora quel principio stabilito da una legge dello Stato nel 2004, punta a far ripartire il calcolo dei mandati e a consentire quindi al presidente De Luca di ricandidarsi. A mio avviso non c'è nessuna motivazione che possa salvare la legge campana da una declaratoria di incostituzionalità. Per spiegare questo netto giudizio adotto una prospettiva storica. Quando nel 1993 a larghissima maggioranza il Parlamento introdusse l'elezione diretta dei sindaci, ispirandosi a un modello elaborato dallo studioso Maurice Duverger nel 1956, sapeva di adottare un modello contrassegnato da una forte concentrazione di poteri.

