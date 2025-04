Terzo mandato oggi udienza alla Corte Costituzionale | De Luca in attesa

oggi (9 aprile) l'udienza pubblica, dinanzi alla Corte Costituzionale, per decidere della legittimità e meno della norma sul Terzo mandato per il presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca.Il retroscenaDiritto e politica si intersecano in quella che sarà una.

