Terzo mandato oggi la decisione della Consulta | attesa per verdetto su De Luca

Udienza pubblica oggi a Palazzo della Consulta sulla legittimità della legge 16/2024 della regione Campania, approvata nel novembre 2024, che consente la possibilità di un Terzo mandato consecutivo al governatore in carica Vincenzo De Luca, permettendogli di ricandidarsi alla guida di Palazzo Santa Lucia. Il verdetto dei giudici costituzionali, giudice relatore Giovanni Pitruzzella.

