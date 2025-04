Terzo mandato l’avvocato dello Stato contro Vincenzo De Luca | No a prolungati esercizi di potere

Leggi su Open.online

Si è aperta oggi, 9 aprile, in tarda mattinata, l’udienza davanti alla Corte costituzionale che deciderà sulla legittimità della legge regionale campana che permetterebbe, se confermata, aDedi candidarsi ad unda presidente di Regione. Il governo ha fatto ricorso alla Consulta per conflitto di attribuzioni sostenendo invece che la legge campana esula dalle competenze regionali e che anche Dedebba attenersi al vincolo stabilito per legge, di due mandati. La posizione del governo, Ruggero Di Martino èmolto netto: «Esiste chiarezza nel dato normativo» e dunque non c’è dubbio, dice il legale, che la legge nazionale imponga un «divieto o limite del». Se un presidente di Regione «ha conseguito due mandati consecutivi non può concorrere a una terza elezione».