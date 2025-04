Terzo mandato De Luca la decisione della Consulta | È incostituzionale la legge della Regione Campania Il Governatore | La legge non è uguale per tutti

Luca. Stasera con un flash di agenzia, poco prima delle 20, esce il responso più atteso dalla politica: «incostituzionale la legge della Regione. Ilmattino.it - Terzo mandato De Luca, la decisione della Consulta: «È incostituzionale la legge della Regione Campania». Il Governatore: «La legge non è uguale per tutti» Leggi su Ilmattino.it Finisce la corsa di Vincenzo De. Stasera con un flash di agenzia, poco prima delle 20, esce il responso più atteso dalla politica: «la

