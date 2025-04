Terzo mandato De Luca | La Consulta ha accolto una tesi strampalata

Dichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca: "Accolta una tesi strampalata, progettata in udienza, che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti. La buona notizia è che ci sarà molto lavoro per gli imbianchini. Si dovrà infatti cancellare in tutte le sedi giudiziarie del Paese la scritta: la legge è uguale per tutti".

