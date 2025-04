Terzo mandato alla Consulta sciabolate in udienza | così si sono sfidati Governo e Regione Campania

sciabolate e tecnicismi, colpi di fioretto e principi costituzionali. Governo e Regione Campania senza esclusione di colpi, all’udienza sul Terzo mandato alla Consulta. Il verdetto è atteso nelle prossime ore, dopo la camera di consiglio. A prescindere dall’esito, una sensazione si fa strada: la decisione sarà uno spartiacque. Anche per il futuro, non solo della Campania. In apertura c’è stata la relazione del giudice Giovanni Pitruzzella, al quale è toccato ricordare i termini del ricorso. Il premier Giorgia Meloni ha impugnato l’articolo 1 comma 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024, “lamentando la violazione degli articoli 3, 51 e 122 primo comma della Costituzione”. A rappresentare Palazzo Chigi l’avvocatura dello Stato, con i legali Ruggero Di Martino ed Eugenio de Bonis. Anteprima24.it - Terzo mandato alla Consulta, sciabolate in udienza: così si sono sfidati Governo e Regione Campania Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 5 minutie tecnicismi, colpi di fioretto e principi costituzionali.senza esclusione di colpi, all’sul. Il verdetto è atteso nelle prossime ore, dopo la camera di consiglio. A prescindere dall’esito, una sensazione si fa strada: la decisione sarà uno spartiacque. Anche per il futuro, non solo della. In apertura c’è stata la relazione del giudice Giovanni Pitruzzella, al quale è toccato ricordare i termini del ricorso. Il premier Giorgia Meloni ha impugnato l’articolo 1 comma 1 della legge dellanumero 16 del 2024, “lamentando la violazione degli articoli 3, 51 e 122 primo comma della Costituzione”. A rappresentare Palazzo Chigi l’avvocatura dello Stato, con i legali Ruggero Di Martino ed Eugenio de Bonis.

