.com - Terza Categoria / Il racconto della 25^giornata dei gironi C ed E

Leggi su .com

Il Real Sassoferrato espugna la Serra Volante e l’Urbanitas Apiro segue la scia contro il Maiolati Pianello, Valle Del Giano e Largo Europa vincono i derby contro Fabriano e Junior Jesina e prendono posto nella lotta playoff, Atletico e Junior Osimana e Cameratese e Poggio San Marcello si fermano sull’1-1 e la Spes batte il Polverigi; nel girone E l’AC Appignano torna alla vittoria in casaJunior Montemilone e consolida il quinto postoVALLESINA, 9 APRILE 2025-Il campionato diè più vivo che mai. Dopo la venticinquesima giornata, disputata nello scorso fine settimana, tutti i giochi per il duello al titolo e l’accesa corsa ai playoff restano appesi ad un filo, per un finale di stagione ancora tutto da scrivere e tutto da vivere.Partiamo dalla lotta a due per il primo posto che infiamma l’interesse degli appassionati.