Terricciola | conclusi i lavori di riqualificazione alle case popolari di via Generale Martini

lavori per un’edilizia residenziale pubblica completamente rinnovata. Si è celebrato questa mattina, 9 aprile, a Terricciola, il taglio del nastro degli alloggi di edilizia popolare ristrutturati e riqualificati di via Generale Martini. Alla cerimonia erano presenti il. Pisatoday.it - Terricciola: conclusi i lavori di riqualificazione alle case popolari di via Generale Martini Leggi su Pisatoday.it Oltre mezzo milione diper un’edilizia residenziale pubblica completamente rinnovata. Si è celebrato questa mattina, 9 aprile, a, il taglio del nastro degli alloggi di edilizia popolare ristrutturati e riqualificati di via. Alla cerimonia erano presenti il.

Il Governo arriva a Terricciola, Frassinetti visita il cantiere della scuola in via del Chianti: «Ho trovato amministratori e tecnici preparati» - TERRICCIOLA. Il sottosegretario di Stato al ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, ha fatto visita a Terricciola – nella giornata di venerdì 28 marzo – per un sopralluogo al comple ... (msn.com)

A Terricciola inaugurati tre nuovi alloggi di edilizia pubblica: “Luoghi in cui si può costruire un futuro” - Investimento da oltre mezzo milione di euro grazie al piano nazionale complementare. Il sindaco Arcenni: “Immobili efficienti e dignitosi per le famiglie” ... (intoscana.it)

Frassinetti a Terricciola per un sopralluogo al cantiere del complesso scolastico - Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, ha fatto visita a Terricciola per un sopralluogo al complesso ... (gonews.it)