Terremoto Juve il big va via | si chiude a 50 milioni

Il destino della Juventus è appeso a queste ultime sette giornate. Con ormai nessun'altra competizione se non il campionato da ormai diversi mesi e senza più l'esonerato Thiago Motta, i bianconeri stanno pensando solamente a salvare la stagione. con l'accesso della Champions League.Il compito spetterà a Igor Tudor, traghettatore fino a giugno di questa Juve che dopo il ko per 3-0 contro la Fiorentina, approfittando della pausa Nazionali, ha deciso di porre fine all'avventura di Thiago Motta a Torino.L'ennesima pesante sconfitta dopo quella in casa con l'Atalanta e le due eliminazioni dalla Champions League e Coppa Italia, entrambe da favorite nello scontro diretto, ha costretto la società ad intervenire e sostituire la guida tecnica.

