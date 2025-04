Terni Stefano Bandecchi | Tantissimo amianto all’ex Prampolini Prioritaria la messa in sicurezza per i cittadini

Prampolini è una struttura in pieno degrado ormai da anni. Se ne era occupata la precedente amministrazione a guida Leonardo Latini. La palla è 'passata' all'attuale a guida Stefano Bandecchi. Il sindaco ha replicato ad un atto presentato dal gruppo consiliare.

