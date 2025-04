Terni | Edificio con una grande crepa abitazioni murate e balconi fatiscenti Non si vedono soluzioni

abitazioni, raccogliendo le testimonianze degli abitanti. I rappresentanti del sindacato Asia Usb si sono recati nei giorni scorsi presso il quartiere di Sant’Agnese e più nello specifico all’altezza di via Eugenio Chiesa. Ternitoday.it - Terni: “Edificio con una grande crepa, abitazioni murate e balconi fatiscenti. Non si vedono soluzioni” Leggi su Ternitoday.it Una ricognizione tra i quartieri della città per verificare lo stato delle, raccogliendo le testimonianze degli abitanti. I rappresentanti del sindacato Asia Usb si sono recati nei giorni scorsi presso il quartiere di Sant’Agnese e più nello specifico all’altezza di via Eugenio Chiesa.

Terni: “Edificio con una grande crepa, abitazioni murate e balconi fatiscenti. Non si vedono soluzioni”. Ne parlano su altre fonti

Terni, nuovo edificio commerciale a Maratta: nel progetto anche un parco inclusivo - Nuovo edificio commerciale, non alimentare, in zona Maratta a Terni con tanto di parco inclusivo, adatto anche ai piccoli con disabilità. La giunta comunale ha dato il via libera al riconoscimento ... (umbria24.it)