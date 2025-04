Terni alcol somministrato a minori | Inoltrata la richiesta per adottare l’ordinanza di chiusura del locale

Una unità operativa della polizia commerciale ha riscontrato che sono stati somministrati alcolici a minori di sedici anni, in un locale di Terni. A seguito di quanto accertato nel corso dei controlli, risalenti alla giornata di sabato 5 aprile, sono state elevate sanzioni.

