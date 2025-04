Teramo-Samb | Simonato ottimista sul ritorno in Serie B

Simonato quando gli si chiede un parere su Teramo-Samb. "La faina" così lo soprannominarono i tifosi di quella Samb che tornò in Serie B nella stagione 1973-1974 ha anche militato nel Teramo dal 1977 chiudendovi nel 1980 la carriera da calciatore. "Arrivai a Teramo -dice- dopo essere "scappato" da Avellino. Ho giocato in maglia biancorossa dal mese di novembre del '77 e feci subito gol. Nel capoluogo abruzzese ho ancora tanti amici e soprattutto ricordi e sensazioni molto belle". Ma è la Samb il suo primo pensiero. "I rossoblù -analizza Simonato- si devono allenare bene e con serenità, affrontando così la partita nel migliore dei modi. Una gara che si prepara da sola senza ulteriori pressioni.

