.com - Tennis / Cobolli fa 100 a Bucarest, ma tutto partì con Adriano Panatta a Senigallia oltre mezzo secolo fa

Leggi su .com

Accadde al Ponterosso, l’8 agosto 1971: l’allora ventunenne romano batte Mulligan ed è il primo italiano a vincere un torneo Open, una lista che ora ha superato quota 100, 9 Aprile 2025 – Chissà se ci sarebbero stati i trionfi di Sinner, Berrettini, Musetti e, da ultimo, proprio domenica scorsa 6 aprile, die Darderi, doppietta nello stesso giorno, se non ci fosse stato quello del Trofeo d’Argento difa.Il principio della gloria fu infatti a, precisamente sulla mitica terra rossa del Ponterosso,50 anni fa.É l’8 agosto 1971, fa caldo, siamo in piena estate, il lungomare della rinomata Spiaggia di Velluto è pieno di gente e stranieri come ci si attende da una città tra le più importanti in Italia dal punto di vista turistico.La Rotonda, simbolo cittadino, fa bella mostra di sè, ma proprio a due passi dal suo splendore si gioca a