Tennis Club Faenza | Vittorie decisive in Serie C per i playoff

Serie C maschile, la squadra del Tennis Club Faenza si è imposta 4-2 sui campi del Tc Ippodromo Cesena. I successi sono arrivati da Mattia Bandini, Edoardo Pompei e Romeo Falconi nei singoli, e dalla coppia Bandini-Pompei in doppio. A una giornata dal termine, la classifica del girone è la seguente: Ten Sport Center Pinarella 6; Tc Faenza, Ct Cervia e Tc Ippodromo Cesena 3; Ct Rimini 1. Domenica prossima per i faentini incontro decisivo in casa propria contro il Ct Rimini per la qualificazione ai playoff (riservati alle prime due classificate, forse anche alla terza). Con una vittoria, i playoff sono certi. Nella prima giornata della Serie C di Padel, la squadra del Tennis Club Faenza ha vinto 2-1 sul campo del Misano Sporting Club. I due preziosi successi sono giunti dalle coppie Palmisano - Carnevali e Idà – Branger.

